Registadas 27 detenções por desobediência desde domingo

O ministro da Administração Interna anunciou hoje que entre as 00:00 de domingo e as 20:00 de hoje foram registadas 27 detenções por "violação das regras" do estado de emergência decretado devido à pandemia da doença covid-19.

nacional

Lusa

nacional/registadas-27-detencoes-por-desobediencia_5e7a80c495e8c8194517be64