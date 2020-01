Reforço da participação do Estado na Galp é "necessidade urgente" -- CCT Petrogal A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considerou hoje que o reforço da participação do Estado na Galp é uma "necessidade urgente", na sequência do arresto de bens de Isabel dos Santos, que detém participações naquela empresa. nacional Lusa nacional/reforco-da-participacao-do-estado-na-galp-e_5e107f7590778c1bfa1e5eb8





"Começamos o ano com a participação angolana na berlinda pelo arresto de contas bancárias e participações em empresas angolanas de Isabel dos Santos, uma das acionistas da Esperaza em conjunto com a Sonangol, por sua vez acionistas da Amorim Energia BV, principal acionista do Gupo", começa por referir o comunicado da CCT da Petrogal, detida pela Galp.

Na sequência daquelas notícias sobre a empresária angolana, a CCT considerou uma "necessidade urgente" que o Governo reforce a participação "do Estado na Galp, por exemplo, via Parpública que detém 7% do capital, o segundo maior acionista direto, uma participação equivalente à de Isabel dos Santos".