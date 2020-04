Quase 600 mortes num mês em Portugal As escolas fecharam, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, mas presos foram soltos, empresas faliram, e morreram 599 pessoas no último mês, tudo devido à pandemia covid-19, o vírus que mudou Portugal e o mundo. nacional Lusa nacional/quase-600-mortes-num-mes-em-portugal_5e983bc8d650170a0e2cdcfc





Os primeiros casos do novo coronavírus foram anunciados no fim do ano, na China, e bastaria dois meses para Portugal anunciar os primeiros infetados. A 16 de março era anunciado a primeira morte devido à covid-19 e hoje, um mês depois, são 599 as vítimas mortais.

São os seguintes, cronologicamente, os principais momentos dos 45 dias que mudaram a vida dos portugueses: