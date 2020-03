PSP tem sete infetados, cinco dos quais polícias Cinco polícias e dois técnicos sem funções policiais estão infetados com covid-19 e uma esquadra no concelho de Vila Nova de Gaia está encerrada, revelou hoje a Polícia de Segurança Pública. nacional Lusa nacional/psp-tem-sete-infetados-cinco-dos-quais_5e78c10b2af29a198bb426bd





Em comunicado, a direção nacional da PSP especifica que, até ao momento, há a confirmação de sete profissionais (cinco polícias e dois técnico sem funções policiais) infetados com o novo coronavírus e cerca de 250 elementos desta polícia estão em quarentena.

Esta força de segurança dá conta que "foram contagiadas fora do contexto profissional" e que foram seguidos os protocolos em vigor, tendo sido de "imediato encaminhadas para isolamento" as pessoas que mantiveram contato direto ou partilharam o mesmo espaço de trabalho com os infetados.

Segundo a PSP, 11 polícias foram sujeitos a testes médicos, após apresentarem sintomas, e os resultados foram negativos.

Esta força de segurança acrescenta que a Esquadra de Segurança Ferroviária -- Devesas, em Vila Nova de Gaia, está temporariamente encerrada, uma vez que um polícia desta instalação policial está infetado com o covid-19 e todos os outros 20 polícias que mantiveram contato direto com o agente infetado entraram em isolamento imediato até conhecimento dos resultados dos testes epidemiológicos.

A PSP refere a situação da esquadra será reanalisada após conhecidos os respetivo resultados, sublinhando que a área de responsabilidade desta esquadra encontra-se a ser patrulhada por outras subunidades para garantir a continuidade da segurança.

Esta força de segurança indica também que já difundiu a todos os polícias instruções de intervenção e os preceitos legais que estão em vigor durante o estado de emergência que se vive no país.

A PSP realça que, até ao momento, prestou apoio a cerca de 600 cidadãos em quarentena e a nove pessoas que se encontram em confinamento na respetiva residência por se encontrarem infetados com o covid-19.

A PSP apela ainda a todos os cidadãos para que cumpram as disposições legais e as indicações da polícia, contribuindo para a redução do número de pessoas infetadas e difusão de redes de contágio.

O número de mortes associado à covid-19 subiu para as 23 e os casos de infeção são 2060, mais 460 que no domingo, segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado ao final da manhã.

Portugal está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, até às 23:59 de 02 de abril, e compete às forças e serviços de segurança fiscalizar as medidas previstas.

CMP // SB

Lusa/fim