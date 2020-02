PSP identificou alguns carros que paralisaram a Segunda Circular no domingo

A PSP já identificou alguns dos carros que paralisaram no domingo a Segunda Circular, em Lisboa, para homenagear as três pessoas que morreram na sexta-feira naquela via, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano (Cometlis).

Lusa

