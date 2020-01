PSD/Açores reúne-se em congresso no Pico com o olho nas eleições regionais O PSD/Açores reúne-se entre hoje e domingo na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo. nacional Lusa nacional/psd-acores-reune-se-em-congresso-no-pico-com-_5e21524ed1023a1c08d44568





No 24.º congresso do PSD/Açores serão debatidas várias propostas temáticas, bem como a moção global de estratégia "Confiança Açores", apresentada pelo novo presidente do PSD/Açores, eleito em dezembro último.

Alguns dos proponentes das propostas temáticas são a ex-eurodeputada do partido Sofia Ribeiro, o antigo secretário-geral do PSD/Açores António Almeida, o antigo candidato à liderança da estrutura Pedro Nascimento Cabral e a JSD do arquipélago, que, como estrutura, apresenta também um texto a debate.

O congresso, a decorrer na Madalena do Pico, terá início às 21:30 de hoje, com o discurso do presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro.

No sábado serão debatidas e votadas as propostas temáticas, sendo também eleitos os novos órgãos regionais do partido, e, no domingo, pelas 12:00, haverá a sessão de encerramento do congresso.

José Manuel Bolieiro, vice-presidente de Rui Rio na direção nacional do PSD, foi eleito em dezembro líder do PSD/Açores, eleição para a qual era o único candidato, com 98,5% votos.

O vice-presidente do PSD a nível nacional declarou então contar "com todos" para "fazer do partido um grande partido de alternativa na governação dos Açores".

O social-democrata é o sucessor de Alexandre Gaudêncio, alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeita de crimes de peculato, prevaricação, abuso de poder e falsificação de documentos.

PPF // MCL

Lusa/Fim