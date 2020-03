Presidente e primeiro-ministro estiveram reunidos em Belém O Presidente da República e primeiro-ministro estiveram reunidos hoje ao fim da tarde no Palácio de Belém, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Presidência. nacional Lusa nacional/presidente-e-primeiro-ministro-estiveram_5e752c0495e8c8194515afa1





António Costa interrompeu a reunião do Conselho de Ministros, realizada no Palácio da Ajuda, em Lisboa, que está a preparar medidas para responder aos efeitos da pandemia de covid-19, para o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, cuja agenda não foi divulgada.

