Portugal aprovou este ano mais de 1.100 pedidos de tratamento de doentes dos PALOP Portugal já aprovou este ano 1.109 pedidos de evacuação de doentes de países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), para serem tratados nos hospitais nacionais, disse à Lusa a chefe da divisão de cooperação da Direção-Geral de Saúde.





O que significa que os custos deste ano com doentes transferidos para Portugal, no âmbito da cooperação com aqueles países, deverão, segundo estimativas, aproximar-se do valor total de 2018, ano em que atingiram 3,5 milhões de euros, explicou Ana Correia, acrescentando que só a partir de janeiro ou fevereiro de 2020 haverá números exatos.

Assim, por país, Portugal recebeu este ano, 37 pedidos de Angola, 458 de Cabo Verde, 389 da Guiné-Bissau, 27 de Moçambique e 128 de São Tomé e Príncipe.