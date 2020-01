Porta-voz do Chega demite-se do cargo por querer manter subvenção vitalícia

O porta-voz do Chega, Sousa Lara, apresentou na terça-feira o pedido de demissão do cargo, por recusar renunciar a uma subvenção vitalícia, que foi aceite hoje, disse à agência Lusa o presidente do partido, André Ventura.

nacional

Lusa

nacional/porta-voz-do-chega-demite-se-do-cargo-por_5e1659b3173a6f1c31695ff3