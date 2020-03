Participantes em evento no Hard Club no Porto com infetado devem contactar autoridades

A delegada de Saúde do Norte pediu hoje a todos os que estiveram num evento na sexta-feira no Hard Club, no Porto, com um participante infetado com o novo coronavírus, que fiquem em isolamento social e contactem as autoridades.

