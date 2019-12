Países da CPLP assinam novo acordo para cooperação na saúde Representantes dos ministérios da Saúde dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) assinaram hoje, em Lisboa, um novo acordo para a cooperação no setor que se prevê "pragmático" para enfrentar os desafios. nacional Lusa nacional/paises-da-cplp-assinam-novo-acordo-para_5df4090bef78a3798912a2a3





"Com esta reunião demos passos importantes na revisão do Plano Estratégico de Cooperação de Saúde [PECS-CPLP] da comunidade, fazendo um trabalho que permite que esse plano seja cada vez mais ajustado aos problemas de saúde dos nossos respetivos países, que seja um plano pragmático (...) daquilo que são esses desafios", afirmou o ministro da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde, Arlindo Nascimento do Rosário.

O ministro cabo-verdiano falou no encerramento da V reunião de ministros da Saúde da CPLP em representação da presidência rotativa da organização.