SINTRA: Detido por violência doméstica fica em prisão preventiva

Um homem, de 62 anos, foi detido no âmbito de uma investigação e no cumprimento de um mandado de busca domiciliária por ser suspeito da prática do crime de violência doméstica, tendo ficado em prisão preventiva depois de presente a tribunal, foi hoje anunciado.