Oito arguidos acusados pelo Ministério Público por homicídio e violação de regras de segurança na derrocada em Borba O Ministério Público deduziu acusação contra oito arguidos, um deles uma pessoa coletiva, no caso da derrocada da estrada 255 em Borba (Évora), por "vários crimes de homicídio e de violação de regras de segurança", foi hoje revelado. nacional Lusa nacional/oito-arguidos-acusados-pelo-ministerio_5e4d1aee40d8a912bc657c72





Em comunicado, publicado na sua página na Internet, o Ministério Público (MP) anunciou hoje que, "no âmbito do inquérito instaurado com vista a apurar as circunstâncias que rodearam o colapso" da Estrada Municipal 255, ocorrido em novembro de 2018, deduziu acusação "contra oito arguidos", de entre os quais "uma pessoa coletiva".

O MP, "requerendo o julgamento por tribunal coletivo", imputa aos oito arguidos "a prática de vários crimes de homicídio e de violação de regras de segurança".

RRL // MLM

Lusa/Fim