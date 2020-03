"O custo da reação não é uma matéria relevante neste momento" -- Ministro das Finanças O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje à Lusa que o custo da reação ao surto de Covid-19 "não é uma matéria relevante neste momento", e que as consequências da crise dependem muito da resposta que for dada. nacional Lusa nacional/o-custo-da-reacao-nao-e-uma-materia-relevante_5e6fed3254821b1985af005c





"O custo da reação não é uma matéria relevante neste momento. Ela tem é de ser efetiva", disse Mário Centeno à Lusa, no Ministério das Finanças, em Lisboa, no final de uma reunião por videoconferência do Eurogrupo, o grupo informal de ministros das Finanças da zona euro ao qual preside.

Questionado pela Lusa sobre de que forma se comparam os efeitos da crise económica causada pelo novo coronavírus à crise financeira de 2008, Centeno disse que é esta uma crise "muito diversa" e que as consequências dependem da resposta que lhe for dada.

"As consequências desta crise dependem muito da resposta que lhe dermos, e nós estamos a trabalhar nisso todos os dias desde que ela se desenvolveu", disse o governante à Lusa.

