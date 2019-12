O apoio do FMI a uma Guiné Equatorial que recusa abolir pena de morte A Guiné Equatorial, um dos países mais ricos de África, pediu apoio ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2019, ano em que manteve a pena de morte apesar das exigências da comunidade internacional. nacional Lusa nacional/o-apoio-do-fmi-a-uma-guine-equatorial-que_5df35bf00ec193799ae72325





Membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014, a Guiné Equatorial, um petro-estado com um dos rendimentos per capita mais elevados de África, ficou obrigada a acabar com a pena de morte, uma alteração legal que não se cumpriu mais uma vez.

Em 2019, analista da Economist Intelligence Unit (EIU) que segue a Guiné Equatorial considerou hoje à Lusa que são as finanças que marcam o ritmo de um país atingido fortemente pela baixa do preço de petróleo.