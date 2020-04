Número de médicos pode não ser suficiente para ventiladores O número de médicos intensivistas pode não ser suficiente para a quantidade de ventiladores que está a chegar a Portugal, admitiu hoje o presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a COVID-19. nacional Lusa nacional/numero-de-medicos-pode-nao-ser-suficiente_5e8df7ccfed2021973b80024





João Gouveia, que esteve presente na conferência diária sobre a pandemia de covid-19 em Portugal, garantiu, no entanto, que existem condições para formar outros profissionais, se for necessário, para assegurar o tratamento dos doentes que necessitem de ventilação invasiva.

"Podemos não ter, em número individual, médicos suficientes para poder tratar todos os doentes, mas está a ser pensada toda uma estrutura que permite o tratamento adequado desses doentes através do trabalho de outros profissionais, sob responsabilidade dos intensivistas", explicou.

Segundo o presidente da comissão de acompanhamento, em Portugal existem mais de 260 médicos especialistas em medicina intensiva e, nos últimos dias, o país já recebeu 144 ventiladores novos.

"Podemos chegar a um ponto em que não temos recursos humanos suficientes para os recursos materiais que estamos neste momento a instalar", admitiu João Gouveia, acrescentando que, à partida, já existe uma carência de medicina intensiva em Portugal.

O novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil. Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

MYCA // JMR

Lusa/Fim