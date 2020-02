Não devemos desistir do imperativo de silenciar as armas em África - Carlos Lopes O representante da União Africana Carlos Lopes apontou hoje o 'jihadismo' no Sahel e a situação na Líbia como os conflitos mais preocupantes em África, considerando que desistir "do imperativo" de silenciar as armas não é opção. nacional Lusa nacional/nao-devemos-desistir-do-imperativo-de_5e3d5316ee210512b2cb0c6d





"A recrudescência do 'jihadismo' na zona saheliana e o conflito da Líbia são os [conflitos] mais prementes e aqueles que podem fazer mais estragos", disse Carlos Lopes.

O representante da União Africana (UA) para as negociações com a União Europeia (UE) falava, em declarações à agência Lusa, na véspera da 33.ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana, em 09 e 10 de fevereiro, em Adis Abeba, Etiópia, e que tem como tema "Silenciar as armas: Criar condições favoráveis ao desenvolvimento em África".