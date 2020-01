Moção de Francisco Rodrigues dos Santos foi a mais votada A moção de estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos foi a mais votada hoje, com 671 votos, no 28.º congresso do CDS, em Aveiro, disseram à Lusa fontes partidárias. nacional Lusa nacional/mocao-de-francisco-rodrigues-dos-santos-foi-a_5e2d159be83a5312a7383413





A moção de Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular, obteve 671 votos (46%).

A segunda mais votada foi a de João Almeida, com 562 votos (39%), e a terceira a de Filipe Lobo d'Ávila, com 209 (14%) acrescentaram as mesmas fontes.

Votaram mais de 1.400 delegados.

