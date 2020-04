Ministério do Ambiente apela para que máscaras sejam deitadas no lixo comum

As máscaras e outro material de proteção contra a pandemia de covid-19 devem ser deitados no lixo comum e nunca nos ecopontos de reciclagem, reiterou hoje o Ministério do Ambiente.

