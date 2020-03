Melgaço mantém cerco sanitário em Parada do Monte após confirmação de quarto caso A Câmara de Melgaço decidiu hoje manter o cerco sanitário na aldeia de Parada do Monte, com 370 habitantes, após a confirmação do quarto caso de infeção pelo novo coronavírus, disse à Lusa o presidente do município. nacional Lusa nacional/melgaco-mantem-cerco-sanitario-em-parada-do_5e81cd6154821b1985b5de8d





Contactado pela agência Lusa, Manoel Batista explicou que a decisão foi tomada hoje de manhã e que será feita uma reavaliação da situação na próxima semana.

"O quarto caso de covid-19 foi confirmado no domingo. É um idoso com cerca de 80 anos. Os quatro casos estão ligados à mesma cadeia de transmissão. Um casal de emigrantes em França que chegou no início de março para visitar os pais", disse.

Segundo o autarca socialista daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, "vamos ver como é que a situação evolui esta semana e a próxima, porque poderão surgir mais casos em pessoas que estiveram em contacto, que ficaram ligados à cadeia e que podem dar sinais da doença".

"Consideramos importante manter o cerco sanitário até como sinal para a população de Parada do Monte e para outras aldeias", sublinhou, garantindo estar a ser prestado "todo o apoio à população".

"Tem sido um trabalho fantástico o que tem sido desenvolvido pela Junta de Freguesia e da paróquia local", destacou.

A aldeia está integrada na União de Freguesia de Parada do Monte e Cubalhão, tendo no total, de acordo com o Censos de 2011, 526 habitantes.

Manoel Batista adiantou ainda que há um quinto caso de covid-19, um habitante da freguesia de Roussas que se encontra internado no hospital de Viana do Castelo "há mais de um mês e meio".

"Trata-se de um senhor que foi internado, em fevereiro, para ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Durante o internamento foi confirmada a infeção pelo novo coronavírus. Por não ter retaguarda familiar, não recebeu visitas nem manteve contacto com ninguém da freguesia", especificou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes e 5.962 casos de infeções.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

