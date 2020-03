Marcelo, Costa e Ferro na terça-feira em sessão sobre situação em Portugal O Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e líderes partidários com representação parlamentar vão assistir na terça-feira a uma sessão com apresentações técnicas sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal". nacional Lusa nacional/marcelo-costa-e-ferro-na-terca-feira-em_5e79004795e8c81945172df1





Segundo o Governo, a sessão vai realizar-se pelas 10:00, no auditório do Infarmed, em Lisboa, fechada à comunicação social, com "diversas apresentações técnicas, designadamente por parte de epidemiologistas da DGS (Direção-Geral da Saúde), INSA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge), ISPUP (Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto) e ENSP (Escola Nacional de Saúde Pública)".

O gabinete do primeiro-ministro adiantou à agência que António Costa convidou também para esta sessão os líderes das confederações patronais e os líderes das estruturas sindicais, além das já referidas presenças de Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e líderes dos partidos políticos com representação parlamentar, "cumprindo o dever de manter a informação aberta e a cooperação entre os diferentes órgãos de soberania, forças partidárias e parceiros sociais".

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral de Saúde. Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

