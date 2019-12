Lusa e Dicionário Priberam apresentam 24 palavras que definem 2019 O Priberam e a agência Lusa selecionaram 24 palavras que podem definir o ano que está a terminar, com base nas pesquisas feitas por 37 milhões de utilizadores naquele dicionário digital. nacional Lusa nacional/lusa-e-dicionario-priberam-apresentam-24_5df87f774e76e5796b213463





O 'site' oanoempalavras.pt inclui "conteúdos criados pela agência noticiosa que dão contexto a cada uma das palavras, bem como fotografias ilustrativas captadas pelos fotógrafos da Lusa, e está estruturado com as palavras por ordem cronológica, sendo possível aceder ao seu significado no Dicionário Priberam bem como ao artigo da Lusa sobre o evento que motivou as pesquisas", refere em comunicado o Dicionário Priberam.

Deste modo, foram recolhidas as palavras que, "devido ao elevado número de pesquisas diárias", ganharam destaque ao longo do ano e, a partir destas, os editores da Lusa selecionaram as duas que consideraram mais relevantes em cada mês, em termos da atualidade nacional e internacional.