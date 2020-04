José Furtado é o novo presidente do grupo Águas de Portugal

O gestor José Furtado, de 59 anos, foi nomeado presidente do conselho de administração do grupo Águas de Portugal (AdP), sucedendo no cargo a João Nuno Mendes, anunciou hoje o Governo.

