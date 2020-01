José Eduardo dos Santos deseja sucesso ao Presidente angolano e ao partido em mensagem de ano novo O ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, desejou sucessos ao atual Presidente, João Lourenço, e a todos os dirigentes e militantes do partido (MPLA), numa mensagem ao país de novo ano. nacional Lusa nacional/jose-eduardo-dos-santos-deseja-sucesso-ao_5e13223fb846211c158bab35





"Somos uma grande nação. O que nos une será sempre mais forte do que nos separa, porque quaisquer que sejam as ideias que defendemos, todos temos Angola no coração", diz José Eduardo dos Santos na mensagem, que foi hoje divulgada na página da rede social Facebook da filha, Isabel dos Santos.

José Eduardo dos Santos começa por dizer que razões independentes da sua vontade o mantiveram longe do país nos últimos meses, mas que mesmo à distância compartilha os "sofrimentos" e "esperanças" dos angolanos, e acrescenta que com sentido de compromisso deseja sucessos a João Lourenço, a todos os membros do Bureau Político e do Comité Central e aos militantes do partido.