Instituto Politécnico da Guarda vai formar quadros de São Tomé e Príncipe O Instituto Politécnico da Guarda vai dar formação a quadros da administração pública e do setor privado de São Tomé e Príncipe, no âmbito de um protocolo celebrado com a Câmara Distrital de Água Grande, foi hoje anunciado.





Segundo o IPG, o acordo foi celebrado na terça-feira em São Tomé e Príncipe e, além de criar condições para que o número de estudantes daquele país africano aumente na Guarda, prevê que os professores do IPG se desloquem àquele território para "dar formações específicas e desenhadas à medida das necessidades locais".

Numa deslocação a São Tomé e Príncipe, o presidente do IPG, Joaquim Brigas, reuniu-se também com o Ministério do Ensino Superior, com a ministra do Turismo e com o ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo tendo igualmente em vista formar quadros locais em São Tomé através de ações preparadas por professores do IPG.