A trabalhar no Canadá, Ricardo Belo antecipou o voo para Lisboa, previsto para o final de março, "por causa da incerteza em termos de fronteiras", medida implementada por vários países para evitar o contágio da doença.

"Não sabia se, depois, iria conseguir voltar ou não, tendo em conta que o Canadá já está a fechar as fronteiras", contou à Lusa emigrante.

Junto aos tapetes de recolha de bagagem na zona das chegadas do aeroporto de Lisboa, onde há avisos para manter a distância de contenção social e cumprir normas de higiene, Ricardo Belo adiantou que esteve "14 horas em aviões", uma vez que do Canadá teve que ir fazer escala a Londres para seguir até Lisboa.

"No aeroporto de Londres, tudo mais ou menos normal. Se calhar, o que acaba por ajudar a reduzir a contaminação é muito pouca gente no aeroporto", acrescentou o emigrante, referindo que a redução de passageiros se sente mais em Lisboa do que em Londres.

Por opção própria, Ricardo Belo vai "cumprir isolamento de 15 dias", uma vez que havia já alguns casos no Canadá e, também, pela viagem até Lisboa.

"Passar este tempo todo em aviões deixa-me inseguro em relação à minha situação", confidenciou o emigrante, defendendo que é melhor prevenir, até porque os pais têm mais de 65 anos.

De férias na Europa, o chileno José Correia espera na zona das partidas do aeroporto de Lisboa até encontrar um voo de regresso ao Chile, isto porque tinha passagem comprada para voltar ao país através de Barcelona, em Espanha, mas como encerraram a fronteira aérea espanhola, terá que encontrar outra solução.

Vindo do Porto, José Correia espera ter "mais possibilidade" de embarcar para o Chile a partir do aeroporto de Lisboa.

"Espero que o Presidente de cá [Portugal] não tome medidas extremistas e encerre também o aeroporto", afirmou o chinelo, adiantando que a opção mais razoável, em termos de data e preço, é embarcar no sábado até São Paulo, no Brasil, e seguir para Santiago, capital do Chile.

"Estamos há procura de passagem, não há passagem, ou seja, se pagamos 15 mil dólares, há passagem, quando o normal é 1.000, é um roubo", criticou.

Sobre a evolução do surto de Covid-19, José Correia manifestou-se "muito preocupado", ainda que sinta que "há uma espécie de histerismo nos governantes, que provocaram uma crise muito maior do que o próprio coronavírus".

Estudante em Coimbra, o jovem madeirense Kevin marcou a viagem de regresso à Madeira na segunda-feira, com receio que a reunião do Conselho de Estado, prevista para quarta-feira, resulte no fecho dos aeroportos.

"Sabíamos que amanhã [quarta-feira] havia aquela reunião e podiam fechar os aeroportos, portanto marcámos para hoje para despachar, para ir para casa", declarou o estudante universitário, adiantando que só comprou o bilhete de ida, porque a suspensão das aulas presenciais pode ser alargada, se evoluir o pico da doença, pelo que "é uma incerteza".

Preparado para cumprir as duas semanas de isolamento voluntário assim que aterrar na Madeira, o madeirense desvalorizou o contágio da população jovem, reforçando que "o problema é passar para os avós, tios ou pessoas mais velhas".

"Desde que tenhamos cuidado, acho que não vai ser uma doença difícil de superar", perspetivou Kevin.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

