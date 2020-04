Idosos infetados em lar de Alvaiázere estão estáveis e assintomáticos Os 25 idosos que contraíram o novo coronavírus num lar em Alvaiázere encontram-se estáveis e assintomáticos, disse à agência Lusa a presidente da Câmara daquele concelho do distrito de Leiria. nacional Lusa nacional/idosos-infetados-em-lar-de-alvaiazere-estao_5e859514dcab6f199a3704f3





"Tendo em conta o quadro estável dos utentes do lar 'Solar Dona Maria', as autoridades de saúde decidiram manter os idosos infetados na instituição e colocar em isolamento os dois utentes que testaram negativo", explicou a presidente do Município de Alvaiázere, Célia Marques.

Na quarta-feira, confirmou-se que 25 dos 27 utentes e nove em 17 funcionários revelaram testes positivos para o novo coronavírus.

Em causa está o lar 'Solar Dona Maria', em Carvalhal, freguesia de Maçãs de Dona Maria.

Célia Marques afirmou que o Município, em colaboração com as autoridades de saúde e com o Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança Social, procuraram encontrar as "melhores soluções para garantir a prestação de todos os cuidados aos utentes".

"Uma vez que o enfermeiro da instituição também está infetado e os utentes necessitam de cuidados de enfermagem, encetámos contactos com vários profissionais, que se mostraram disponíveis para assegurar o serviço", revelou a presidente.

Os colaboradores infetados encontram-se em isolamento domiciliário desde que conheceram os resultados, estando todos os cidadãos que contactaram com esses profissionais a serem identificados pela autoridade de saúde.

Para libertar os funcionários que não estão infetados de outras tarefas e direcioná-los para a prestação de cuidados aos utentes do lar, o Município "tentou ajudar no contacto com entidades externas que vão garantir os serviços de refeições e de lavandaria", informou ainda Célia Marques.

Com necessidade de reforçar o número de recursos humanos no lar, o Município tentou "agilizar a possibilidade de contratação pelos proprietários do lar para reforçar o quadro de recursos humanos".

A Câmara contactou o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Figueiró dos Vinhos, que "vai verificar, dentro da bolsa de inscritos, se existem pessoas que possam reforçar a equipa do lar".

O Município também salvaguardou a entrega de equipamentos de proteção individual a todos os funcionários do lar.

Célia Marques garantiu que os idosos têm acompanhamento permanente de um médico, pelo que se houver alteração do seu quadro clínico outras medidas serão tomas.

Numa nota de imprensa, a Câmara esclarece ainda que "aos 27 utentes que se encontram atualmente na entidade, acrescem outros dois idosos internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra, com covid-19".

"Há ainda a lamentar o falecimento de um outro idoso, na passada sexta-feira, que também estava diagnosticado com a doença", refere a mesma nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

