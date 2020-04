Hotéis no Algarve com ocupação mais baixa de sempre em março - AHETA A taxa de ocupação hoteleira no Algarve caiu em março 45% face ao mesmo mês do ano passado para 28,6%, o valor "mais baixo desde sempre" para aquele mês, segundo a maior associação do setor. nacional Lusa nacional/hoteis-no-algarve-com-ocupacao-mais-baixa-de-_5e8c60ee79a1b71956c0379a





Em comunicado, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) adianta que a taxa de ocupação global média por quarto foi de 28,6%, ou seja, 45,8% abaixo do valor verificado em 2018, "sendo de longe o registo mais baixo desde sempre para o mês de março".

Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o mercado nacional (menos 54,5%), o alemão (menos 51,7%) e o britânico (menos 48,9%), quantifica a AHETA.

Em março, o volume de vendas diminuiu 29,8% e desde o início do ano que a taxa de ocupação por quarto regista uma descida média de 13,8%, a par de uma quebra no volume de vendas de 1,4%, acrescenta a associação.

Ao longo do mês de março, "cerca de 60% da oferta disponível encerrou devido à pandemia de covid-19", uma tendência crescente depois de em 02 de março terem sido reportados os dois primeiros casos em Portugal e, em 08 de março, o primeiro no Algarve.

"Cerca de 10% encerrou em 01 de abril, enquanto a generalidade da restante oferta preparava-se para o fazer", conclui a AHETA.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

