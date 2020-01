Guitarristas André e Bruno Santos apresentam "Mano a Mano vol.3" no CCB no sábado

Os guitarristas e irmãos André e Bruno Santos apresentam no sábado, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o terceiro álbum do projeto Mano a Mano, num espetáculo que tem Rita Redshoes e um ensemble de cordofones como convidados.

