Grupo de cientistas reunido para aconselhar decisões políticas - DGS A diretora-geral da Saúde afirmou que Portugal tem "um grupo de cientistas" reunido a avaliar a progressão do contágio com o novo coronavírus e pronto a aconselhar o poder político nas suas decisões. nacional Lusa nacional/grupo-de-cientistas-reunido-para-aconselhar_5e723dedd2b618196e6ccb91





"Com toda a transparência, os especialistas estão reunidos para analisarem os dados de que dispomos e anteciparem algumas hipóteses e, obviamente, informarem o poder político para suportar as suas decisões", afirmou Graça Freitas em conferência de imprensa no Ministério da Saúde.

"Temos um grupo de cientistas, da academia e sem ser da academia: epidemiologistas, matemáticos e médicos de Saúde Pública" a trabalhar com virologistas e clínicos, disse.

O Conselho de Estado esteve reunido durante a manhã de hoje para analisar a eventual declaração do Estado de Emergência, que cabe ao Presidente da República, ouvido o governo e após autorização da Assembleia da República.

O primeiro-ministro convocou para hoje um Conselho de Ministros de urgência para analisar a posição que vier a sair da reunião do Conselho de Estado.

"Neste momento, pelos casos que já existem em Portugal, já é possível ter alguma ideia de para onde é que podemos estar a caminhar, quer em termos de curva epidemiológica, quer para avaliar as medidas que vamos tomando", afirmou Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde afirmou que as conclusões deste painel, que está "a fazer o ponto da situação" para poder "entregar aos decisores políticos a melhor evidência técnica e científica existente à data".

APN // JMR

Lusa/fim