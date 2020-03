Governo generaliza teletrabalho e encerra Lojas do Cidadão - Costa O Governo decidiu hoje "generalizar a utilização do teletrabalho" para todos os funcionários públicos que o possam fazer e encerrar as Lojas do Cidadão, anunciou o primeiro-ministro. nacional Lusa nacional/governo-generaliza-teletrabalho-e-encerra_5e73bc1cb06c74195b219b5b





No final de uma primeira reunião do Conselho de Ministros para aprovar medidas que concretizam a execução do decreto do Presidente da República que institui desde as 00:00 de hoje o estado de emergência, António Costa anunciou que o Governo aconselha, nos serviços de atendimento ao público, que este se faça por via telefónica e ?on line' e que os casos presenciais só serão feitos por marcação.

SMA // SF

Lusa/fim