Governo gastou quase o dobro a repatriar portugueses - Relatório da Emigração O Governo gastou mais de 46 mil euros em 2018 para repatriar cidadãos portugueses do estrangeiro, quase o dobro do valor gasto no ano anterior, de acordo com o Relatório da Emigração, hoje divulgado.





Segundo o documento, elaborado pelo Observatório da Emigração, em 2017, a verba gasta pelo Governo com as repatriações foi de 24,6 mil euros e a explicação para o aumento é, "além do maior número de repatriações realizadas, a maior distancia dos países de origem destes cidadãos, o que implica por si só custos acrescidos".

De acordo com a mesma fonte, com base em dados da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP), foram feitos 128 pedidos de repatriação de nacionais, tendo-se efetivado um total de 67 repatriações de cidadãos portugueses que se encontravam no estrangeiro sem meios para regressar a Portugal, com o recurso a verbas adiantadas pelo Estado Português.