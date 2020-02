Feira do Queijo do Alentejo junta mais de 100 expositores em Serpa A Feira do Queijo do Alentejo deste ano vai decorrer entre os dias 28 deste mês e 01 de março, em Serpa, com mais de 100 expositores para promover queijos e outros "produtos tradicionais de referência". nacional Lusa nacional/feira-do-queijo-do-alentejo-junta-mais-de-100_5e3c03fec935e512939bc8d4





O certame vai contar com 118 expositores, sendo 44 de produtores de queijos, 33 de produtos tradicionais, 16 de artesanato, nove de instituições, oito de empresas relacionadas com produção de queijo e derivados e oito de tasquinhas, precisou hoje à agência Lusa o município de Serpa, no distrito de Beja.

Segundo a autarquia, que promove o evento, com palco no Pavilhão de Feiras e Exposições de Serpa, com entradas livres, são esperados produtores de queijos de várias regiões de Portugal e Espanha.

A feira é "um ponto alto" da promoção do Queijo Serpa, que é certificado com Denominação de Origem Protegida (DOP) e um dos produtos "mais emblemáticos" do concelho.

Na feira, os visitantes poderão provar e comprar queijos de várias regiões de Portugal e Espanha e outros "produtos regionais e nacionais de referência", como enchidos, azeite, vinho, mel, frutos secos e artesanato, e "deliciar-se" com pratos e petiscos típicos da gastronomia alentejana nas tasquinhas.

Entre os queijos portugueses que poderão ser provados e comprados na feira, o município destaca oito com DOP, nomeadamente os de Serpa, Azeitão, Castelo Branco, Évora, Merendeira de Ovelha de Évora, de Nisa, Serra da Estrela e Requeijão Serra da Estrela.

Também será possível provar e comprar quatro queijos de Espanha, nomeadamente dois com DOP, o de la Serena e o Manchego, e dois de cabra, um de pasta mole e outro certificado em modo de produção biológica.

Oficinas de fabrico de queijo e de cozinha, demonstrações de tosquia de ovelhas, animações, artesanato ao vivo, um "workshop" sobre cães de pastoreio, duas sessões técnicas e a VIII Rota do Queijo - Passeio de BTT são outras ofertas da feira.

O programa também vai incluir dois concursos, um para escolher os melhores queijos da feira deste ano e outro de ovinos de raça Ile de France.

A "banda sonora" vai incluir um concerto da banda Soulmate e o espetáculo de tributo ao grupo sueco ABBA, respetivamente nos dias 28 e 29 deste mês, e a atuação do grupo de música tradicional alentejana Koincidências, no dia 01 de março, no Pavilhão das Tasquinhas.

Além dos concertos, a "banda sonora" também vai incluir sessões de dj, nas madrugadas dos dias 29 deste mês e 01 de março, no Pavilhão das Tasquinhas, e cante alentejano, classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade, através do tradicional Encontro de Corais Alentejanos.

As três sessões do encontro, uma em cada uma das tardes dos três dias da feira, vão incluir desfiles pelo recinto e atuações no Pavilhão das Tasquinhas de grupos corais alentejanos.

A par da feira, o município vai promover, entre os dias 21 deste mês e 01 de março, a Semana Gastronómica do Queijo em restaurantes do concelho, os quais irão ter nas ementas pratos e sobremesas confecionados com queijo.

