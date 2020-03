Ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden vence primárias democratas no estado norte-americano da Carolina do Sul

O ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden venceu as primárias democratas da Carolina do Sul no sábado, acabando com uma série de vitórias do senador Bernie Sanders, num dia marcado pela desistência do bilionário Tom Steyer.

nacional

Lusa

nacional/ex-vice-presidente-dos-eua-joe-biden-vence_5e5b51c05bbcb812c42a32f7