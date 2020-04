Estudantes e docentes do Politécnico de Viana do Castelo produzem viseiras Estudantes e docentes do curso de licenciatura em Mecatrónica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) estão a produzir viseiras de proteção contra a covid-19 para oferecer a diversas instituições da região do Alto Minho, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/estudantes-e-docentes-do-politecnico-de-viana_5e93666d98f8aa3184b1ed5f





Em produção desde 01 de abril, as primeiras viseiras produzidas pelas equipas da Escola Superior Técnica de Gestão do IPVC "foram já entregues à Polícia Marítima de Viana do Castelo", refere a nota de imprensa.

"A segunda entrega será feita, brevemente, ao Centro Paroquial e Social de Grade, seguindo-se o Hospital de Santa Luzia, entre outras instituições já referenciadas", acrescenta a nota.

Num esforço de solidariedade que contou com a colaboração de "uma empresa local que produziu e ofereceu uma centena de hastes", parte das viseiras "estão a ser produzidas numa impressora 3D, pertencente aos laboratórios da ESTG, e incluem acetatos A4 e elásticos".

As instituições beneficiárias "estão a ser referenciadas pela Câmara de Viana do Castelo, conseguindo assim ser mais fácil chegar às que mais necessitam deste equipamento".

A pandemia provocada pelo novo coronavírus matou já 504 pessoas em Portugal, em mais de 16 mil casos de infeção, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, a pandemia causou já mais de 109 mil mortos em 193 países e territórios, entre quase 1,8 milhões de pessoas infetadas.

