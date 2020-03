Empresa canadiana espera testar potencial vacina em humanos no verão Uma empresa biofarmacêutica canadiana anunciou hoje ter criado uma potencial vacina para o novo coronavírus, começando por uma partícula semelhante ao vírus, e espera começar os testes em humanos no verão. nacional Lusa nacional/empresa-canadiana-espera-testar-potencial_5e7111c29d64b9194ad3a266





A Medicago vai sujeitar a partícula a "testes pré-clínicos de segurança" e conta "iniciar os testes da vacina em humanos no verão de 2020".

O processo para chegar à vacina começou com a identificação do gene do vírus que causa a doença Covid-19 e a empresa usa plantas na sua investigação.

Em vez de injetar o vírus em ovos para este se propagar, como outras empresas farmacêuticas, esta não usa um vírus vivo, mas introduz a sequência genética do vírus numa bactéria encontrada no solo que é absorvida por plantas da família da planta do tabaco.

Depois disso, a planta começa a produzir uma proteína que pode ser usada como vacina, que pode acompanhar eventuais mutações do vírus usando plantas novas.

A Comissão Europeia disse hoje esperar que uma potencial vacina para o novo coronavírus que está a ser criada por um laboratório alemão esteja no mercado até ao outono, podendo "salvar vidas dentro e fora da Europa".

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China em dezembro de 2019 e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

