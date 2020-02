Efemérides Lusa - 25 de fevereiro Principais acontecimentos registados no dia 25 de fevereiro, Dia de Carnaval, Dia Internacional do Implante Coclear e Dia Internacional da Commedia Dell'Arte: nacional Lusa nacional/efemerides-lusa-25-de-fevereiro_5e526a5b9183311287a2d066





1819 - Morre, em Paris, com 85 anos, o poeta e tradutor português Filinto Elísio, pseudónimo do Padre Francisco Manuel do Nascimento.

1836 -- É patenteado o primeiro revólver, pelo norte-americano Samuel Colt.