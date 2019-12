Corpo encontrado em Castro Daire é de homem desaparecido desde quinta-feira

O corpo encontrado hoje no Rio Paiva, em Castro Daire, é do homem que fora dado como desaparecido desde quinta-feira, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

