Comunidade Hindu de Portugal assustada com impacto social e económico O presidente da Comunidade Hindu de Portugal (CHP), Kiritkumar Bachu, admitiu hoje recear pelo impacto social e económico da pandemia da covid-19 no país, quando já se registam mais de 1.000 casos de infeção e seis mortes.





"As pessoas estão confusas, não sabem o que fazer. Também estão muito assustadas pela parte económica e a Comunidade também está assustada. Nós temos 20 e tal empregados e não sabemos como vamos gerir no final do mês. A preocupação é a mesma para todos e isto é por tempo indeterminado, ninguém consegue prever quando é que isto vai terminar", disso o líder da CHP.

Devido à propagação do novo coronavírus SARS-CoV-2, a direção da instituição, sediada em Telheiras, Lisboa, anunciou na segunda-feira o encerramento temporário das instalações, onde se incluem o templo, a cantina (habitualmente aberta ao público em geral), a secretaria e os espaços multiusos, onde são dadas aulas de dança ou ioga.