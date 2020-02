Cerca de 56 mil ações de patrulhamento fazem descer criminalidade em Bragança - GNR As 56 mil ações de patrulhamento efetuadas pelos militares do Comando Territorial de Bragança da GNR levaram a uma redução da criminalidade neste distrito, disse hoje o comandante daquela força de segurança. nacional Lusa nacional/cerca-de-56-mil-acoes-de-patrulhamento-fazem-_5e56fc06ecd625127878c723





"Com as ações de patrulhamento que efetuámos conseguimos que a criminalidade diminuísse", disse o coronel Carlos Felizardo, exemplificando que, "em 2019, com números fechados", registou-se "uma diminuição da criminalidade grave face a 2018, onde foram registados 34 casos".

"Em 2019 foram registados menos nove destes casos, ou seja 25", precisou.

Os números foram dados a conhecer no decurso das cerimónias do 101.º aniversário do Comando Territorial de Bragança da GNR, que hoje decorreram em Miranda do Douro e que contaram com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Carlos Felizardo referiu que uma das preocupações é o patrulhamento de proximidade junto da população mais idosa, para que esta grupo social não se sinta sozinho num território de baixa densidade populacional.

O coronel destacou a entrada em funcionamento da nova sala de operações do comando que está dotada de novas tecnologias que permitem uma melhor gestão dos efetivos e meios operacionais.

"Quando se fala em falta de efetivos, através deste novo equipamento conseguimos direcionar o patrulhamento e analisar o que está a acontecer no distrito, em tempo real", indicou.

Através dos novos equipamentos tecnológicos, todas as ocorrências estão a ser monitorizadas.

"Quando alguém liga para um posto do GNR a chamada é registada e a ocorrência fica monitorizada", concretizou.

Esta nova sala de operações resulta de um investimento de cerca de 80 mil euros.

