CDS favorável à renovação da emergência em nome da "unidade", mas não unanimismo O líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, defendeu hoje a renovação do estado de emergência devido à pandemia da covid-19 e pediu a clarificação e eventual agravamento de medidas, mas alertou que "unidade não significa unanimismo". nacional Lusa nacional/cds-favoravel-a-renovacao-da-emergencia-em_5e85bbd7d2b618196e7434d5





Na sua intervenção no debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência, Telmo Correia salientou que o CDS tinha razão quando pediu "medidas mais drásticas e mais cedo" relativas ao fecho das escolas e das fronteiras e quer agora clarificação sobre as regras de circulação.

"Temos de pedir ao Governo que estas medidas sejam clarificadas, que seja evidente o que as pessoas podem e não podem fazer e se o Governo admite introduzir um quadro sancionatório adequado e proporcional", afirmou.

Citando o papa Francisco, Telmo Correia repetiu que "ninguém se salva sozinho": "Damos unidade, mas não nos peçam unanimismo, seria um erro deixarmos de ter diferenças de opinião", afirmou.

"Somos todos portugueses, mas não somos todos socialistas e ainda bem", referiu.

