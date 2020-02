Casamentos entre portugueses e estrangeiros aumentam no Porto cerca de 40% em 2019 No distrito do Porto o número de casamentos entre portugueses e estrangeiros em 2019 aumentou quase 40% em relação a 2009 e no 'top' seis dos países unidos por matrimónio estão Cabo Verde, Ucrânia, Espanha, Angola, Índia e Brasil. nacional Lusa nacional/casamentos-entre-portugueses-e-estrangeiros_5e453b99f000f412c3b12fdc





Dados do Ministério da Justiça revelados hoje à Lusa indicam que, na última década, foram celebrados no distrito do Porto 7.280 matrimónios entre portugueses e estrangeiros, num universo total de 59.770 casamentos, sendo que os últimos três anos foram os que mais enlaces registaram. Em 2019 houve 781 casamentos, em 2018 registaram-se 938 matrimónios e em 2017 contabilizaram-se 895 enlaces.

No 'top' seis de cidadãos estrangeiros que quiseram celebrar uma relação de união com portugueses estão os cidadãos cabo-verdianos com 529 matrimónios registados em 10 anos, seguido depois dos cidadãos ucranianos com 406 casamentos, depois a Espanha (395), Angola (345), Índia (275) e Brasil (257).