A iniciativa, organizada no âmbito do programa paralelo da exposição "Souto de Moura: Memória, Projetos, Obras", vai permitir "o acesso íntimo e privilegiado a alguns ícones da arquitetura nacional, desde a Barragem do Tua ao Estádio de Braga, passando pela Casa das Histórias e o Convento das Bernardas, sempre com o acompanhamento de especialistas, inclusive o próprio Souto de Moura", esclarece a Casa da Arquitetura, em comunicado.

Segundo a instituição, o objetivo é "aproximar o público de obras fundamentais de um dos mais premiados e reconhecidos arquitetos portugueses".

O Itinerário Souto de Moura vai decorrer entre os meses de março e setembro.

Destinadas a todos os públicos, a primeira visita acontece a 28 de março, às 11:00, e vai contemplar o projeto do Metro do Porto. Será o arquiteto André Campos, colaborador de Eduardo Souto de Moura entre 2002 e 2012, "a conduzir o olhar dos participantes através de curiosidades e detalhes construtivos das estações Campo 24 de Agosto, Bolhão e Trindade".

Além do Porto, o Itinerário Souto de Moura vai passar por Lisboa, Alijó/Sabrosa, Matosinhos, Aveiro, Braga/Amares e Algarve.

As inscrições para as visitas abrem duas a três semanas antes da data da sua realização.

A primeira visita, cuja inscrição deverá ser feita até 18 de março, terá um custo de 15 euros e a duração de cerca de uma hora. Inicia-se na Estação de Metro Campo 24 de Agosto, dirigindo-se depois para as estações do Bolhão e da Trindade, onde termina.

O itinerário prossegue a 04 de abril, na Casa das Histórias e Casa do Professor, em Cascais, com os especialistas Sérgio Koch e Ricardo Prata, e a 09 de maio, em Alijó/Sabrosa, à Barragem do Tua e Espaço Miguel Torga, com os especialistas Tiago Figueiredo, Pedro Guedes de Oliveira.

Segue-se a 23 de maio, as Casas Pátio e Marginal, em Matosinhos, com Pedro Guedes de Oliveira, e Aveiro, a 06 de junho, ao Departamento Geociências da Universidade de Aveiro, com Pedro Guedes de Oliveira.

A 11 de julho, em Braga/Amares, as visitas serão ao Convento Santa Maria do Bouro, Mercado Municipal do Carandá e Estádio Municipal do Braga, com Eduardo Souto de Moura e Luís Peixoto. A 12 setembro regressa ao Porto, à Casa das Artes e Edifício do Burgo, com Diogo Guimarães.

A iniciativa termina, no Algarve, a 26 de setembro, com visitas ao Convento das Bernardas e Casa da Quinta do Lago, com a participação dos especialistas Tiago Figueiredo e Pedro Guedes de Oliveira.

A Casa da Arquitetura, criada em 2017, em Matosinhos, é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve trabalho no universo da criação e programação de conteúdos para a divulgação nacional e internacional da arquitetura junto da sociedade.

