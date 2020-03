Ativado plano nacional de emergência de proteção civil O plano nacional de emergência de proteção civil foi hoje ativado em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. nacional Lusa nacional/ativado-plano-nacional-de-emergencia-de_5e7a1bba79a1b71956b96500





Este plano foi aprovado na reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, que decorreu hoje de manhã na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, e foi presidida pela secretária de Estado.

"Foi ontem [segunda-feira] solicitado a Autoridade Nacional a avaliação sobre a pertinência do plano conforme decorre daquilo que são as determinações constantes no estado de emergência. A Autoridade fez essa avaliação e propôs a ativação do plano", disse à agência Lusa Patrícia Gaspar.

A secretária de Estado precisou que o plano nacional de emergência de proteção civil "está ativo neste momento".

