António Costa responde às preocupações dos estudantes de Bragança A falta de emprego, racismo e discriminação, mobilidade na CPLP, vistos e acesso à saúde visual foram algumas das questões que os alunos do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) colocaram hoje ao primeiro-ministro no âmbito da iniciativa "Governo Mais Próximo".





Uma comitiva governamental, liderada por António Costa, participou esta tarde, em Bragança, num encontro com estudantes e investigadores do IPB.

A falta de emprego e de saídas profissionais foi um dos temas abordados pelos participantes e o chefe do Governo aproveitou para anunciar que, no Conselho de Ministros de quinta-feira, vai ser aprovado um conjunto de diplomas relacionado com a criação de emprego, precisamente nas regiões do Interior.