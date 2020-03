António Costa interrompe Conselho de Ministros para ouvir opinião de partidos

O primeiro-ministro, António Costa, interrompeu hoje a reunião do Conselho de Ministros para informar e ouvir a opinião dos líderes partidários sobre as medidas do Governo de resposta ao surto de Covid-19.

