Almanaque Lusa - 28 de janeiro Hoje é terça-feira, 28 de janeiro, vigésimo oitavo dia do ano e Dia Europeu da Proteção de Dados. Faltam 338 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a São Tomás de Aquino, Doutor da Igreja.Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 02 de fevereiro, às 01:42.





O sol nasce às 07:46 e o ocaso regista-se às 17:53.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 05:15 e 17:33 e a baixa-mar às 11:11 e 23:17.Os nascidos nesta data pertencem ao signo Aquário, destacando-se o patriota norte-americano Thomas Paine (1737), o poeta revolucionário cubano José Marti (1853), o pianista polaco Artur Rubinstein (1889), o pintor abstracionista Jackson Pollock (1912), o explorador britânico Sir Henry Stanley (1841) e o ator norte-americano Alan Alda (1936).Nesta data, em 1641, realizavam-se em Portugal as primeiras cortes dos três estados, após a restauração da independência em 1640. Em 1725, morria Pedro "O Grande", Czar da Rússia. Em 1835, realizava-se, na Sé de Lisboa, o primeiro casamento de D. Maria II.Em 1898, morria Capelo Ivens, explorador do continente africano. Em 1900, oito clubes de basebol organizavam a liga norte-americana. Em 1924, morria o poeta, escritor e político português Teófilo Braga.

Em 1958, Godtfred Kirk Christiansen, o filho do carpinteiro Ole Kristiansen, criava a patente das peças Lego, com as quais se podem fazer infinitas montagens.

Em 1979, o presidente James Carter, dos EUA, comutava a sentença de sete anos de prisão da herdeira Patrícia Hearst, por assalto a um banco, para dois anos. Em 1980, Bani-Sadr era eleito presidente da República Islâmica do Irão.Em 1983, morria o cineasta português Chianca de Garcia, escritor, cronista, jornalista, opositor ao regime do Estado Novo. Em 1985, morria uma das jovens vítimas da explosão ocorrida no dia 25 na Escola Secundária do Cartaxo. No mesmo dia, Tancredo Neves, presidente eleito do Brasil, iniciava uma visita oficial a Portugal.Em 1986, 75 segundos após o lançamento, explodia o vaivém espacial norte-americano Challenger, matando os sete tripulantes. Em 1989, morria Francisca de Lumbrales de Sá Carneiro. Tinha 80 anos. Em 1990, a atleta portuguesa Rosa Mota vencia a maratona de Osaka, no Japão. Em 1991, a corrupção no futebol francês levava à suspensão, por um ano, de Bernard Tapie, presidente do Olympique de Marselha.Em 1992, morria, aos 75 anos, o maestro Resende Dias. Em 1995, o secretário-geral da UGT, Torres Couto, demitia-se das funções, sendo substituído por João Proença. Em 1996, as emissões da RTP-Internacional começavam a ser recebidas em Timor-Leste. Na mesma data, morria, aos 55 anos, o poeta e romancista norte-americano de origem russa Iossip Brodsky, Prémio Nobel da Literatura em 1987.Em 1997, a Câmara de Deputados do Brasil aprovava uma emenda constitucional que visava permitir ao presidente Fernando Cardoso a reeleição para novo mandato. Em 2000, o Orçamento do Estado propunha um investimento próximo dos 280 milhões de euros (57 milhões de contos), no desenvolvimento científico e tecnológico do país, cerca de 20 por cento mais do que no anterior. Em 2001, morria o poeta português Egipto Gonçalves.Em 2002, morria, aos 94 anos, em Estocolmo, a escritora sueca Astrid Lindgren, criadora da "Pipi das Meias Altas". Na mesma data, morria, aos 76 anos, Ilídio Rocha, escritor português, autor de "A ilha das Mulheres Arcanos". Em 2003, o Conselho Superior de Magistratura propunha a introdução na Lei de uma "indemnização punitiva, nos casos de violação de direitos de personalidade cometida através de televisão".

Em 2004, os prémios Pen Clube Português de Ficção, Poesia, Ensaio e Primeira Obra eram entregues a, respetivamente, Mafalda Ivo Cruz ("O Rapaz de Botticelli"), João Rui de Sousa ("Obra Poética"), Rui Estrada ("O Céu Aberto do Senso Comum") e Frederico Lourenço ("Pode um Desejo Imenso"). Em 2005, o movimento islamista radical Hamas vencia as eleições municipais da Faixa de Gaza.

Em 2006, o ex-candidato à Presidência da República Manuel Alegre anunciava a criação de um movimento de cidadãos, com base na estrutura de apoio à sua candidatura.Em 2007, o Sinn Fein reconhecia pela primeira vez a autoridade da polícia da Irlanda do Norte, numa decisão considerada histórica pelo primeiro-ministro britânico, Tony Blair. "Volver", do realizador espanhol Pedro Almodôvar, recebia o Prémio Goya para o Melhor Filme. O Goya para a Melhor Intérprete Feminina iria para Penélope Cruz. A longa-metragem norte-americana "Padre Nuestro", do realizador Christopher Zalla, conquistava o Grande Prémio do Júri do Festival de Sundance, no Utah, considerado como a Meca do cinema independente. Morria, aos 68 anos, Karel Svoboda, compositor checo, autor da banda sonora da série de desenhos animados "A Abelha Maia".

Em 2008, parte da frente ribeirinha de Lisboa passava a estar sob a gestão camarária, nos termos de um protocolo assinado entre o Governo e a autarquia. Aquelas áreas ribeirinhas não ficarão sujeitas à especulação imobiliária, permanecendo no domínio público. Tinha início o sistema único de pagamentos em euros (SEPA), com a inauguração pelos bancos dos primeiros instrumentos de pagamento SEPA para as transferências, no que a Comissão Europeia classificou como "um dia histórico". Morria, aos 69 anos, o arcebispo ortodoxo de Atenas e primaz da Grécia, Christodulos, na sua residência na capital grega vítima de doença prolongada.

Em 2009, morria António Maria Pereira, advogado e ex-deputado do PSD à Assembleia da República, fundador da histórica editora Parceria AM Pereira. Tinha 84 anos.

Em 2010, o iPad era apresentado, em São Francisco, pelo CEO da Apple, Steve Jobs. Morria, aos 91 anos, o escritor norte-americano J. D. Salinger, autor do romance "À Espera no Centeio" ("Uma Agulha no Palheiro", na primeira tradução portuguesa de João Palma-Ferreira).

Em 2011, a soprano galesa Margaret Price, considerada como uma das maiores vozes do mundo, morria aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco em sua casa, próximo de Cardigan, no País de Gales. Morria Sushil Kumar Dhara, uma das figuras históricas da independência da Índia, que combateu os britânicos e passou 12 anos nas prisões antes de 1948. Tinha 99 anos.

Em 2013, morria, com 79 anos, Ceija Stojka, escritora e pintora austríaca, de origem cigana, sobrevivente dos campos de concentração nazis.

Em 2014, morria, aos 86 anos, António Soares Carneiro, ex-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e candidato presidencial. Morria, com 95 anos, Blas Piñar, líder da extrema-direita espanhola e fundador da Fuerza Nueva. Morria Fernand Leduc, pintor canadiano. Tinha 97 anos.

Em 2016, morria Carlos Loyzaga, antigo basquetebolista filipino considerado o melhor de sempre das Filipinas. Tinha 85 anos.

Em 2017, morria, aos 68 anos, Geoff Nicholls, músico britânico, antigo teclista dos Black Sabbath. Morria, aos 89 anos, Emmanuelle Riva, atriz francesa, protagonista dos filmes 'Amor', de Michael Haneke, e "Hiroshima, meu amor", de Alain Resnais. Morria, aos 94 anos, Lennart Nilsson, fotógrafo sueco, documentarista, retratista e fotógrafo de guerra, famoso pelas suas fotografias de fetos. Morria, aos 77 anos, John Hurt, ator britânico nomeado duas vezes para os Óscares, vítima de cancro.

Em 2018, morria, aos 91 anos, Feodor Ingvar Kamprad, fundador da cadeia de lojas IKEA.

