Almanaque Lusa - 02 de fevereiro

Hoje é domingo, 02 de fevereiro, trigésimo terceiro dia do ano, Dia Mundial das Zonas Húmidas e Dia Nacional do Vigilante da Natureza. Faltam 333 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado à Apresentação do Senhor no Templo.Nos céus, a Lua atinge o Quarto Crescente, às 01:42.

nacional

Lusa

nacional/almanaque-lusa-02-de-fevereiro_5e36130ab34dee12adb2eca2