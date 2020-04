Adolescente de Penafiel em prisão preventiva por agressões à mãe Um adolescente de 16 anos, de Penafiel, suspeito de agressões e ameaças de morte à mãe, ficou em prisão preventiva, por ordem do tribunal, após ter sido detido pela GNR, informou hoje a autoridade policial. nacional Lusa nacional/adolescente-de-penafiel-em-prisao-preventiva-_5e8caae807faa719516a96d2





"No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito, no último mês, agredia a mãe, de 46 anos, de diversas formas: batia-lhe, insultava-a e ameaçava-a de morte com recurso a uma arma branca", lê-se num comunicado policial enviado à agência Lusa,

Além da mãe, o suspeito também maltratava o irmão mais novo, de 12 anos, acrescenta a autoridade.

Segundo a GNR, o suspeito vive "num quadro familiar pautado por violência doméstica" e "tem um historial de comportamentos desajustados e agressivos, sendo considerado perigoso, manipulador e revoltado".

