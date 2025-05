Um ano após abrir portas, na ala sul da Estação de São Bento, em dois mil metros quadrados divididos entre 16 espaços (restaurantes, bares, uma torre com duas unidades e um espaço exterior), fruto de um projeto de revitalização que conta com a assinatura de peso do arquiteto portuense Eduardo Souto de Moura, prémio Pritzker em 2011, o Time Out Market do Porto (TOM Porto) tem mais razões para festejar. E não é só pelo sucesso que desde abril do ano passado conquistou portuenses e turistas que chegam à Invicta. O TOM Porto acaba de ser distinguido com o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana.

"Estamos muito orgulhosos e felizes por receber este prémio, é a valorização do impacto urbanístico que o Time Out Market Porto tem na cidade", refere Inês Santos Almeida, diretora do mercado.

TOM Porto créditos: DR

O projeto de arquitetura assinado por Eduardo Souto Moura e de Luís Peixoto foi vencedor em duas categorias nos prémios deste ano, na sua XIII edição: Melhor Intervenção de Uso Comercial & Serviços e Melhor Intervenção na Cidade do Porto. "O projeto transformou este espaço num polo gastronómico e cultural, preservando os elementos essenciais da construção original e, em simultâneo, adaptando o interior para acolher 13 unidades de restauração. Na nova praça pública, foi erguida uma estrutura metálica com 21,40 metros de altura, inspirada nos antigos depósitos de água ferroviários, que oferece uma vista privilegiada sobre a colina de São Bento e a Torre dos Clérigos", descreve o TOM Porto, explicando que a reabilitação promovida pelos arquitetos procurou "conciliar a funcionalidade exigida por um mercado gastronómico contemporâneo com a salvaguarda do património histórico", em integração com a dinâmica urbana do Porto.

"A reabilitação de um espaço tão emblemático é a prova de que é possível preservar o património e criar, em simultâneo, um projeto inovador e relevante para a comunidade", sublinha ainda Inês Santos Almeida, reagindo ao Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, recebido neste ano pelo TOM Porto e que visa distinguir as intervenções urbanas de maior valia para a sociedade nas suas diversas dimensões: "o contributo para a qualificação das cidades e o seu impacto na comunidade, o sucesso medido pela aceitação do mercado, o impacto e valor social, a capacidade de induzir a mudança no tecido urbano."